Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о выделении денежных средств на покупку инвентаря и оборудования для трех учебных заведений донского региона.Так, Ростовский строительный колледж вскоре получит 1,35 млн рублей на покупку прибора для геодезической лаборатории. В учебном заведении обновят оснащение физкультурного комплекса, который расположен на открытом воздухе.Новые компьютеры и программное обеспечение почти на один миллион рублей купят для ростовского профессионального колледжа «Сократ».- Деньги поступят из резервного фонда Ростовской области. На покупку различного инвентаря и оборудования выделено около 2,5 млн рублей, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.Во время пандемии коронавируса особенно важно уделять внимание безопасности здоровья детей, поэтому в Орловской детско-юношеской спортивной школе в 2021 году появятся бактерицидные облучатели. На эти цели донские власти выделили 171 тысячу рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБыть или не быть: будут ли возвращать вытрезвители в Ростов-на-ДонуС 1 января 2021 года работу спецучреждений в стране хотят возобновить (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.