В понедельник, 4 января, в донской столице запустят временный маршрут № 10А. Автобусы этого направления поедут по улице Таганрогской.Новый маршрут свяжет Суворовский с заводом «Эмпилс». Пассажиров будут перевозить исключительно автобусы большой вместимости.Решение о запуске нового направления связано с ремонтом моста на улице Малиновского, который закрыт для всех видов транспорта с 4 января. Ожидается, что работы завершат в декабре 2021 года.Известно, что автобусы существующего маршрута № 10 «Суворовский» - «ГПЗ-10» поедут в объезд, через РИИЖТ и Текучевский мост.Жителям Ростова-на-Дону, проживающим и работающим в районе моста на Малиновского, следует тщательно планировать свой маршрут. В донской столице с 4 января значительно изменилась схема движения транспорта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаВ январе в донской столице на время реконструкции полностью закроют единственный мост на улице Малиновского, который соединяет два крупных района - Западный и Военвед. Закрытие скажется на многих жителях (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.