В Ростовской области люди продолжают умирать из-за коронавируса. Число жертв в регионе уже достигло 2126 человек, в том числе за последние сутки – 15. Об этом сообщили в региональном правительстве.Сейчас в тяжелом состоянии из-за коронавируса оказались более 270 пациентов. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать жизнеспособность.Донские медики отмечают, что лечение пациентов зачастую осложнено хроническими заболеваниями, которые значительно ухудшают состояние здоровья людей, заболевших смертельно опасным COVID-19.Зачастую врачам не удается спасти жизни пациентов пенсионного возраста, которые тяжело переносят коронавирус и имеют сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, ожирение, ВИЧ-инфекцию, а также имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и неврологические заболевания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области ужесточат контроль за соблюдением мер против коронавируса перед РождествомНарушение правил безопасности может спровоцировать резкий рост количества заболевших COVID-19 (подробности)