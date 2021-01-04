Жителям Ростова-на-Дону, которые часто ездят на общественном транспорте по Западному жилому массиву в районе моста на улице Малиновского, придется по-новому планировать свой маршрут.На время закрытия старого путепровода в донской столице изменились схемы движения автобусов, работающих на городских маршрутах № 72, №94 и №96.Временно по этим направлениям общественный транспорт будет ходить до остановки «Хлебозавод», которая расположена на территории парковки, примыкающей к автосалону.- В обратном направлении остановка будет производиться на развороте по улице Факельная, - рассказали в ростовской мэрии.В горадминистрации отмечают, что для удобства ростовчан новые остановки постарались максимально близко разместить к пешеходному переходу, который проходит через путепровод. Некоторые участки моста будут открыты для передвижения горожан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаВ январе в донской столице на время реконструкции полностью закроют единственный мост на улице Малиновского, который соединяет два крупных района - Западный и Военвед. Закрытие скажется на многих жителях (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.