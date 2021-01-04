Жителей Ростовской области закидали ложными сообщениями в мессенджерах и соцсетях о запрете приносить детям в канун Рождества, а также на Крещенский сочельник, традиционное праздничное кушанье – кутью.Ростовчане принялись обсуждать в Сети необычный запрет, введенный якобы из-за пандемии коронавируса, и высказывать свое недовольство.В правительстве донского региона эти сообщения назвали фейком. Представители ведомства отметили, что неизвестные люди пытаются представить введенные ограничительные меры абсурдными и вызвать раздражение у людей.Во время новогодних каникул в Ростовской области усилены меры по охране общественного порядка, а также соблюдению ограничений, связанных с предотвращением заражения коронавирусом.В этом году в Рождество верующих не будут пускать в храмы без масок и с признаками недомогания. На местах во время торжественных церемоний проверяющие будут строго следить за соблюдением прихожанами социальной дистанции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество 2021 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий для взрослых и детейРождество 2021 в Ростове-на-Дону: чем развлечь себя в святой праздник (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.