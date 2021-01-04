Обладательница титула \\"Мисс Россия\\" Татьяна Котова показала роскошный букет тюльпанов, который, судя по всему, получила от поклонника.Девушка неоднократно признавалась, что не представляет ухаживаний без цветов. Для нее - это символ проявления чувств. Правда, кто дарит ей букеты - блондинка держит в секрете.Татьяна Котова по какой-то причине сопроводила яркую фотографию списком подарков, которые когда-то хотела получить на Новый год. Оказалось, что уже в пять лет она мечтала о туфлях на каблуках, но тогда желание ребенка никто не воспринял всерьез. В подростковом возрасте ростовская красотка захотела получить ковер, а еще чуть старше она попросила у Деда Мороза дорогое платье, которое было ей мало. Блондинка объяснила это тем, что хотела похудеть к празднику.Интересно, что огромный букет появился в микроблоге девушки после того, как она готовила традиционное итальянское блюдо в фартуке, который был надет на голое тело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак избавиться от похмелья и не переесть за новогодним столомСоветы о том, как пережить похмелье и сделать праздник идеальным, дала ростовский врач (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.