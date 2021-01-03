Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная 35-летняя певица Татьяна Котова на время новогодних каникул решила отказаться от путешествий за пределы России.Эффектная красотка рассказала о том, как борется с желанием отправиться за границу.- Я придумала один интересный способ утолить жажду к путешествиям, - рассказывает Татьяна Котова в своем личном микроблоге в Instagram. - Секрет в том, чтобы готовить фирменное блюдо тои страны, которую хочется посетить.Судя по всему, певица скучает по Италии. Блондинка принялась готовить пиццу по традиционному рецепту.Татьяна Котова взялась за дело в свойственной ей манере. В ярком кухонном фартуке она приготовила итальянское блюдо.Рецепт не особо заинтересовал подписчиков. Людям было интересно обсуждать внешний вид певицы.\\"Особо хорошо, когда готовит сама Таня, да еще и в таком фартуке!\\", \\"Отличная идея - не носить нижнее белье на кухне\\", \\"Какая ты красивая\\", - делились своим мнением люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак избавиться от похмелья и не переесть за новогодним столомСоветы о том, как пережить похмелье и сделать праздник идеальным, дала ростовский врач (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.