Ограничения движения в Ростове-на-Дону в январе 2021: рассказываем, какие участки придется объезжать. Информацию об изменениях публикует департамент автодорог и организации дорожного движения.12 января — 1 июляИз-за строительных работ будет ограничено движение по адресу: улица Варфоломеева, 306. Проезд запретят по правой полосе дороги (на период погрузки — выгрузки).19 января — 30 июляВ этот период водители не смогут проехать по дороге на улице Стадионной, 38. Ограничения связаны со строительством жилого дома.Кроме того, с 9 января запретят остановку грузовиков на улице Профинтерна на участке от дома № 12 до улицы Галана с восточной стороны.Напомним, 4 января в Ростове-на-Дону закрыли проезд по мосту на улице Малиновского. Ранее власти сообщили пути объезда этого участка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будем передвигаться после закрытия моста на Малиновского: мэрия Ростова обозначила схемы объездаРассказываем о маршрутах, которыми будем пользоваться в ближайшие месяцы. (Подробности)