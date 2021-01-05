В Элисте у следователей появились новые основания для возбуждения уголовного дела по факту исчезновения 68-летней жительницы республики.Женщина исчезла в конце апреля 2011 года. Она гостила у своей знакомой в садовом товариществе «Мебельщик» в Элисте. Куда именно она ушла, знакомые не знали. Женщину искали после исчезновения несколько месяцев. Теперь у следователей появилась новая информация, говорящая о возможном убийстве. В Следственном комитете по Республике Калмыкия возбудили уголовное дело по признакам тяжкого преступления, рассказали в пресс-службе ведомстве. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего десять лет назад.Ранее, напомним, в Элисте возбудили уголовное дело против двух местных жителей, похитивших, по мнению следователей, школьника. Местные жители утверждали, что подросток кидал камни в их машину. Они отвезли школьника частный дом, приковали к решетке и удерживали до приезда родителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Элисте разыскивают двух участников массовой дракиВ совершении преступления подозреваются местные жители (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!