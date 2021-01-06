Десять человек умерли от коронавируса за сутки в Ростовской области. Данные опубликованы на сайте областного правительства.Скончались семь пожилых женщин от 69 до 94 лет. Среди жертв — трое мужчин 38, 58 и 59 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 2 157 смертей от ковида.За сутки от болезни вылечились 497 дончан. Общее число выздоровевших составило 44 308 человек.В настоящее время в стационарах проходят лечение 2 782 пациента. 262 из них находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких находятсяНапомним, по данным на 6 января, в Ростовской области выявили еще 391 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии ковид подтвердился у 53 994 жителей донского региона. Коэффициент распространения — 1,01.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 39 городах и районах Ростовской областиБольше всего жителей заболели в Ростове-на-Дону. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!