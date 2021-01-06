Губернаторская рождественская елка в Ростове-на-Дону пройдет в онлайн-формате. Об этом рассказали в донском правительстве.Мероприятие пройдет в Ростовском государственном музыкальном театре. В рождественском концерте примут участие ведущие солисты музыкального театра, артисты хора и балета.Трансляция концерта начнется 7 января в 12:00 на телеканале «Дон-24».Напомним, для верующих будет организована и прямая трансляция рождественских богослужений. Она начнется 6 января в 23:40.При этом для прихожан в рождественскую ночь в Ростове-на-Дону будут работать 56 храмов. Службы пройдут с соблюдением необходимых санитарных норм. Традиционного крестного хода по Соборной площади в этом году не будет.Кроме того, в Рождество в донской столице продлят работу общественного транспорта. В ночь с 6 на 7 января автобусы будут ходить до 3:00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество в Ростове-на-Дону 2021: митрополит Меркурий поздравил верующихБогослужения в честь Рождества 2021 пройдут в 56 храмах Ростова-на-Дону. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!