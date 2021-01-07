В донской столице уже третьи сутки разыскивают бесследно пропавшую ростовчанку.42-летняя Марина Александровна Вавилова ушла из дома 5 января. До нынешнего момента ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда \\"Лиза Алерт Юг\\".По словам родных, рост пропавшей около 162 сантиметров. Она среднего телосложения и имеет зеленые глаза и длинные русые волосы. На момент исчезновения была одета в длинный черный пуховик с оранжевыми вставками, черные кроссовки и оранжевую шапку.- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда \\"Лиза Алерт Юг\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ31-летняя женщина пропала в Ростовской области.Оксану Левченко разыскивают почти неделю.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!