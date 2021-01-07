В донской столице горожанам напомнили о необходимости ношения лицевых масок в Сочельник и Рождество.В управлении ГО и ЧС сообщили, что следует также поддерживать общественный порядок, не допускать возникновения экстремальных ситуаций, не распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах.Не забыли в ведомстве также упомянуть социальную дистанцию, которую тоже необходимо соблюдать во избежание распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в праздничные дни по-прежнему работает оперативный штаб и горячая линия оперативной группы мониторинга по коронавирусной инфекции. Дозвониться туда можно круглосуточно.Горожанам также напомнили, что при несоблюдении масочного режима на нарушителя составляется административный протокол.Телефон горячей линии: 8 (863) 240-32-23.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМасочный режим нарушили в нескольких торговых центрах Ростовской области.Предпринимателям грозят большие штрафы.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!