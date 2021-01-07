В донской столице \\"беспределом\\" местные автомобилисты прозвали творящееся на местной штрафстоянке.Автомобили на улицу Шоссейную свез эвакуатор. Как выяснилось, он массово в центре города собрал неправильно припаркованные транспортные средства. Владельцы эвакуированных машин отправились забирать своих \\"железных коней\\" со штрафстоянки, а уж там, по их словам, царил полный беспредел.- Всех принимал один инспектор и совершенно не торопился, - написал потерпевший водитель в одном из городских пабликов соцсети.Молодой человек уточнил, что для того, чтобы вернуть свою машину, ему потребовалось провести на морозе около пяти часов. По его словам, один из водителей приехал в 14:50, а забрал транспорт в 20:20.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ20 часов без света: ростовчане пожаловались на внезапное отключение электричества.По словам специалистов, перебои связаны с жарой.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!