В Ростове молодой парень решил рискнуть своей жизнью и отжаться прямо перед автобусом на проезжей части.Инцидент произошел днем, 6 января на проспекте Космонавтов. Именно в тот момент, когда там на светофоре остановился автобус №33, следующий с Верхнего Темерника до Главного железнодорожного вокзала.Видео его экстремальных развлечений появилось в одном из городских пабликов соцсети. На записи, снятой его товарищами, видно, как парень отдает одному из них свою куртку, затем выходит на дорогу, пока машины остановились на светофоре, ложится прямо перед автобусом и начинает отжиматься.Буквально, через несколько секунд автобус тронулся с места. Юному экстремалу чудом удалось вовремя вскочить и отбежать на тротуар.\\"Тик-ток головного мозга\\", \\"Потом из-за таких невиновных водителей сажают\\", \\"Все тут такие злые. А как смотреть такие видосы и ставить лайки - так, пожалуйста\\", \\"Вот почему в Ростове пробки\\", - высказали свое мнение пользователи соцсети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Теперь я рисковал не только собой\\": ростовский экстремал показал очередной \\"смертельный номер\\".Он совершил прыжок через машину на иномарке.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!