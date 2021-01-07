С каждым днем в Ростовской области растет количество жертв новой коронавирусной инфекции.Только за минувшие сутки врачи не смогли спасти жизни 15 человек. Такие данные были предоставлены после проведения ряда патолого-анатомических вскрытий.- В регистре умерших восемь женщин, 63, 64, 68, 69, 74, 80, 86, 92 лет, и семь мужчин – 62, 66, 67, 68, 73, 82, 83 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, количество летальных исходов в донском регионе достигло 2 172 человек.Напомним, что в данный момент еще 255 больных находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 января 2021 года: опасную инфекцию обнаружили у 393 дончан.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 7 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!