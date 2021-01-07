На въезде под Ростовом житель Краснодара сделал яркое предложение руки и сердца своей возлюбленной.Парень вел видеозапись всего происходящего, которая потом и оказалась в одном из городских пабликов соцсети. На записи видно, что девушка ехала в одной машине со своим парнем, затем камера перемещалась на лобовое стекло, где и видно, что авто то и дело обгоняют другие машины, у каждой из которых на заднем стекле определенное слово. В самом конце они выстраиваются в ряд и девушка прочла надпись: \\"Оля, будь моей женой\\". Разумеется, перед таким предложением она устоять на смогла и тут же сказала: \\"Да\\".Затем пара остановилась у стадиона \\"Ростов Арена\\", где жених и надел своей возлюбленной на палец кольцо и преподнес большой букет из белых роз. Позже стало известно, что молодые люди приехали в Ростов из соседнего Краснодара.В комментариях под видео пользователи соцсети отметили оригинальность подхода и порадовались за молодых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ канун Нового года полицейский сделал предложение избраннице прямо на плацу.Девушка заступила в тот день на первое в своей жизни дежурство.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!