В донском регионе продолжает увеличиваться число зараженных новой коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки новые случаи заболевания были зарегистрированы в 36 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число зараженных насчитывается в донской столице, здесь опасным вирусом оказались заражены 158 человек. В Сальском районе коронавирусом заразились 13 человек. По 12 зараженных насчитывается в Батайске, Новочеркасске и Таганроге. Еще по 11 человек заболели в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. По десятку человек подхватили вирус в Миллеровском и Усть-Донецком районах.Девять человек заболели в Волгодонске, по восемь - в Гуково и Азовском районе, еще по семь - в Красносулинском, Песчанокопском, Тарасовском и Цимлянском районах. А также по шесть человек заразились опасным вирусом в Боковском, Егорлыкском, Неклиновском, Октябрьском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах.- Новые случаи также зафиксированы в Азове (5), Зерноградском (5), Кагальницком (5), Матвеево-Курганском (5), Целинском (5), Кашарском (4), Пролетарском (4), Семикаракорском (4), Белокалитвинском (3), Верхнедонском (3), Константиновском (3), Родионово-Несветайском (2) районах, Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области от коронавируса скончались еще 15 человек.Общее количество жертв достигло 2 172 дончан.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!