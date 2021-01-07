В центре донской столицы огромная ветка рухнула прямо на детскую площадку.Инцидент произошел днем во вторник, 5 января, на пересечении улицы Пушкинской и переулка Кировского. Ветка упала с большой высоты, к счастью, в этот момент на площадке никого не оказалось. От сильного удара упавшей части дерева прогнулось даже металлическое ограждение.Местные жители сфотографировали последствия произошедшего и опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.\\"Слава богу, что не на детей...\\", \\"Просто всем до фонаря сухие деревья и то, что их нужно спиливать\\", \\"Не первый случай\\", \\"Там еще и само металлическое ограждение периодически падает, пару лет назад оно моего ребенка придавило\\", - поделились своим мнением в комментариях ростовчане.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУпавшее дерево покалечило иномарку в донской столице.Автовладелец припарковал свою машину под сухими деревьями.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!