В донской столице иномарка сбила переходившего дорогу мужчину.Инцидент произошел в четверг, 7 января, около половины десятого утра на улице Доватора в районе дома №132. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля KIA Optima сбил 47-летнего мужчину.Стоит отметить, что пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте, он не дошел до пешеходного перехода порядка 14 метров. В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о его состоянии информации нет.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПротаранил столб: в Ростовской области произошла смертельная авария.Водитель иномарки скончался на месте происшествия.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!