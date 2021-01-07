В донском регионе водителей предупредили о возможном ухудшении погоды.По данным синоптиков, в ближайшие дни на область опустится туман и есть вероятность выпадения осадков в виде дождя. В такую погоду риск возникновения ДТП в разы увеличивается. Поэтому сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой быть особенно внимательными на дороге.- Рекомендуем всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.Также не стоит терять бдительность и пешеходам. Им тоже нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, а лучше всего иметь на себе какие-либо светоотражающие элементы. Кроме того, сотрудники ГИБДД обратились и к родителям школьников с просьбой дома изо дня в день проводить им инструктаж о том, как и где правильно переходить проезжую часть.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове пешеход угодил под колеса иномарки.Мужчину госпитализировали медики.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!