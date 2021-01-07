В Ростовской области случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход.Инцидент произошел в городе Таганроге в среду, 6 января, около половины шестого вечера. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по 14-му переулку в районе дома № 46.В этот момент дорогу переходила 18-летняя девушка. Водитель не успел затормозить перед ней и дончанка оказалась под колесами автомобиля. Девушка получила различные травмы, но понадобилась ли ей помощь медиков пока неизвестно. О ее нынешнем состоянии тоже пока не сообщается. Стоит отметить, что проезжую часть девушка переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове пешеход угодил под колеса иномарки.Мужчину госпитализировали медики.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!