Ростовчан предупредили о мошенниках на сайтах по продаже товаров и услуг.В полиции уточнили, что большинство способов мошенничеств основаны на доверии. Чаще всего злоумышленники манят потенциальных клиентов крайне низкими ценами и различными акциями. Самое главное, что требуют в этих случаях мошенники - это перевод предоплаты на электронный кошелек.Чтобы не попасться \\"на крючок\\", необходимо тщательно изучать объявления, а также информацию о продавце. Кроме того, было бы неплохо знать примерную стоимость аналогичного товара, если продавец выставляет слишком низкую цену, это должно насторожить. При требовании предоплаты, хорошо подумайте, готовы ли вы доверять этому продавцу. В этих случаях стоит помнить, что если деньги перечислены посредством анонимного перевода, то вернуть эти деньги потом, в случае отмены сделки, не предоставляется возможнымЕсли вы сами являетесь продавцом, то мошенники и здесь могут покуситься на ваши деньги. Они могут попросить для оплаты все данные вашей карты и секретный код из смс, а затем перевести себе на счет все ваши сбережения.- Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей быть бдительными и не перечислять денежные средства неизвестным лицам, а также не раскрывать свои личные данные, реквизиты банковских карт незнакомым людям, так как впоследствии они могут быть использованы для хищения денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОчередной лжесотрудник банка лишил ростовчанку более 370 тысяч рублей.Девушка повелась на уловки мошенника.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!