В Ростовской области в пожаре погиб человек.Инцидент произошел в Родионово-Несветайском районе, в слободе Алексеево-Тузловка, в среду, 6 января, около двух часов ночи. На улице Московской загорелся частный дом. Соседи из окон увидели дым и почувствовали запах гари. Они тут же вызвали к месту происшествия пожарных.К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 25 квадратных метров жилья. Спасателям удалось локализовать возгорание в 2:41, а полностью ликвидировать огонь в 2:46. Когда удалось пройти в дом, там обнаружили тело 55-летнего мужчины. Причиной возгорания было названо замыкание электрической проводки.- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Ростове-на-Дону в ночь на 7 января 2021 года в ларьке с шаурмой: три человека пострадали.Четыре павильона сгорели в ночь на 7 января 2021 года в Ростове-на-Дону.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!