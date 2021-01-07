В Ростовской области случилась авария с участием четырех автомобилей.Инцидент произошел в четверг, 7 января, на 17 километре трассы Ростов-Азов. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на светофоре столкнулся с притормаживающими автомобилями Land Cruiser 200, Geely Emgrand, Toyota Avensis.В результате аварии пострадали три человека - водитель Land Cruiser и водитель Toyota Avensis, а также пассажир Kia. Понадобилась ли им медицинская помощь и был ли кто-то из них госпитализирован пока неизвестно, также, как и то, в каком состоянии они находятся сейчас.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВодитель иномарки в Ростовской области сбил 18-летнюю девушку.Дончанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!