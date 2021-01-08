Ростовчанам предложили окунуться в увлекательный мир путешествий Федора Конюхова, который он изобразил на своих холстах.Горожанам представят обновленную коллекцию работ. В экспозиции будут представлены более 30 работ. Они охватывают порядка трех десятилетий различных путешествий. На вернисаже будут выставлены не только картины, но и графика. На них будут изображены фрагменты путешествий по миру с 1970 до 2020 года.- В рамках выставки будет демонстрироваться специально созданный Русским музеем документальный фильм, посвященный искусству художника Федора Конюхова, в котором он сам расскажет о своих творческих поисках, - сообщили в пресс-службе городской администрации.Все желающие могут посетить выставку в Арт-Пространстве кинотеатра «Ростов». Она будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 вплоть до 31 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове состоится выставка ретро-автомобилей.Машины являются частью Крымского автопробега \\"МОСТ\\".АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!