В донской столице начнут курсировать две новые электрички.Такие меры были приняты из-за перекрытия моста на улице Малиновского в рамках проекта «Городская электричка». Свою работу они начнут уже 11 января.Первый электропоезд будет ходить по маршруту Ростов-Главный - Ростов-Западный - Ростов-Главный. Он будет утренним. Отходить электричка будет с Главного железнодорожного вокзала.Курсировать она будет по следующему расписанию:- Ростов-Гл. 07.50,- Ростов-Берег 07.55-07.56,- Гниловская 08.05-08.06,- ОП Первомайская 08.11.5-08.12,- ОП Левенцовская 08.16-08.16.5,- ОП Сады 08.19-08.19.5,- Ростов-Западный 08.34-08.35,- ОП 1337 км 08.38-08.38.5,- Темерник 08.43-08.44,- Ростов-Гл. в 08.53.Кроме того, с тем же сообщением будет ходить еще одна электричка. Но отходить она будет с Пригородного железнодорожного вокзала и будет вечерней.Маршрут ее будет пролегать следующим образом:- Ростов-Гл.17.50,- Темерник 17.59-18.00,- ОП 1337 км 18.03.05-18.04,- Ростов-Западный 18.08-18.09,- ОП Сады 18.25-18.25.5,- ОП Левенцовская 18.28-18.28.5,- ОП Первомайская 18.33-18.33.5,- Гниловская 18.38-18.39,- Ростов-Берег 18.48-18.49,- Ростов-Гл. 18.54.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовая остановка появится на одном из маршрутов электрички Ростов-Таганрог.Пассажирам придется привыкнуть к изменениям.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!