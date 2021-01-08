Очередное фото семьи Тарасовых раскритиковали подписчики.На этот раз обвинения в адрес Анастасии посыпались на странице ее супруга Дмитрия Тарасова. Он опубликовал в своем аккаунте фотографию с прошедшего отдыха на Мальдивах. На снимке была запечатлена вся семья - сам футболист, его супруга - модель Анастасия Костенко и две их дочери - Милана и Ева. Они со счастливыми лицами выходили из небесно-голубого моря.Но подписчики, увидев фото, посчитали, что перед публикацией снимок побывал в руках Анастасии Костенко и она прогнала его через программу Photoshop, где удлинила всем членам семьи ноги.«Какие у вас ноги длинные у всех, не люди, а кони прям», «Ой, кажется вы переборщили с длинными ногами», «Настасья, прекращай фотошопить. Это страшное дело в твоих руках», - высказали свое мнение подписчики. Но большинство все же оценили увиденное и поставили свои виртуальные сердечки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Погнали еще за одним\\": футболист Дмитрий Тарасов решил вновь отправить жену-ростовчанку рожать.Спортсмен признался, что счастлив в браке.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!