Донские рыбаки всегда жаждут побаловать себя рыбкой. Некоторые запасают ее еще с осени и лета: солят, коптят, сушат и многое другое, чтобы не выходить в студеную зимнюю пору на лед за следующей порцией любимого деликатеса. Другие же, наоборот, предпочитают \\"побаловаться\\" подледным ловом и поднять себе настроение. Но в этом году, как, впрочем, и в прошлом, со стоячим льдом любителям зимней рыбалки не повезло, но ведь это же не мешает удить рыбу просто на удочку, как и в теплое время года.Итак, расскажем о самых рыбных местах донского региона. В них даже специально оборудованы рыболовные базы.По словам бывалых, одна из них находится недалеко от хутора Веселый, на левом берегу реки Маныч. Здесь можно выловить язь, сазана, щуку, леща, карася и сома.Вторая подобная база расположена вблизи хутора Кирпичный, но уже на правом берегу Маныча. И удить здесь можно все те же породы рыб.Также их можно половить у базы, находящейся у речки Тузловка. Тут для ловли рыбы пригодна не только сама река Маныч, но еще и Азовский распределительный канал, лиманы, озера Мостовое и Свободненское.На базе, расположенной на берегу Веселовского водохранилища можно поживиться окунем довольно больших размеров, щукой, судаком, сомом, красноперкой, таранью, шамайкой, рыбцом, лещом, сазаном и даже белым амуром.Отметим, что фазы клева можно определять по погодным условиям и фазам луны. Например, сейчас и по одному, и по другому показателю лучше всего ловится хищная рыба, а мирная клюет очень редко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде вблизи Ростова порыбачить или отдохнуть с комфортом у воды.«КП» публикует карту популярных мест отдыха горожан.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!