В донской столице автохамы буквально оккупировали детскую площадку.Стоит отметить, что она еще даже не была достроена, а местные автовладельцы уже начали парковать здесь свои транспортные средства. Все это происходит в недавно отстроенном микрорайоне Левенцовский. Об этом местные жители сообщили в одном из городских пабликов соцсети.- Беспредел и отсутствие культуры водителей. Самозахват недостроенной площадки, автохамы уничтожили газон, который находится рядом, - написали ростовчане.Автор поста даже приложил фото, на котором видны грязные следы от покрышек и припаркованные поблизости автомобили.«Жалуетесь на инфраструктуру в жилых комплексах, но при этом сами покупаете это все. Если бы эти квартиры никто не брал и требовал от застройщика нормальную инфраструктуру, то застройщик бы это все учел и делал так как хотят люди», - написал один из комментаторов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове дерзкий автохам парализовал движение трамваев.Общественный транспорт остановился в самом центре города.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!