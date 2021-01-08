В Ростовской области снова увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции.Только за минувшие сутки скончались восемь человек. Эти данные были предоставлены патолого-анатомами после проведения ряда вскрытий. Таким образом, количество смертей от опасного вируса достигло 2 180 местных жителей.- В регистре умерших четыре женщины, 55, 78, 82, 91 года, и четыре мужчины - 64, 70, 71, 79 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Врачи каждый день борются за жизни сотен человек, но не всегда удается их спасти. На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 243 человека, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 января 2021 года: еще 394 человека подхватили опасный вирус.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 8 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!