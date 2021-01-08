В донской столице нападению вандалов подверглась очередная остановка.Пострадала остановка \\"Университет\\". Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января. Группа молодых людей обрушила на стекла остановочного комплекса шквал ударов и стеклопакеты рассыпались в мелкую крошку. Последствия произошедшего сфотографировали местные жители, а затем опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу этого случая.«Найти бы их и заставить чинить за свои деньги все остановки на районе», «В Миллерово уже все побили, теперь в Ростов перебрались. Нужно камеры поставить, чтобы находить потом вандалов», «Никогда не понимала, в чем прикол уничтожать то, что красиво и над чем люди старались», - высказали свое мнение о произошедшем ростовчане.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВандалы разгромили очередную остановку в Ростове.Погром они учинили в самом центре города.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!