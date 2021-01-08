В донском регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки опасным вирусом заразились 394 человека.Новые заболевшие обнаружились в 46 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в донской столице - 158 человек. В Батайске опасным вирусом оказались заражены 17 человек. Еще 12 местных жителей заболели в Шахтах, по 11 - в Новошахтинске, Азовском районе. А также десяток заболевших выявили в Неклиновском районе. В Песчанокопском районе заразились девять человек, а в Таганроге, Зерноградском, Миллеровском и Тарасовском районах по восемь человек.В Сальском и Целинском районах заразились коронавирусом по семь человек. А в Верхнедонском, Волгодонском и Мясниковском районах - по шесть человек. Также зараженных опасной инфекцией нашли в Донецке, Белокалитвинском, Веселовском, Зимовниковском , Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Октябрьском районах - по пять человек.- Также зараженных обнаружили в Азове (4), Аксайском (4), Багаевском (4), Дубовском (4), Заветинском (4), Орловском (4), Чертковском (4) районах, Волгодонске (3), Звереве (3), Новочеркасске (3), Боковском (3), Егорлыкском (3), Морозовском (3), Пролетарском (3), Семикаракорском (3), Кагальницком (2), Каменском (2), Константиновском (2) районах, Гукове (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области еще восемь человек скончались от коронавируса.За весь период количество летальных исходов достигло 2 180 дончан.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!