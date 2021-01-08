В Ростове случилась авария с участием иномарки.Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января около половины второго ночи на улице Петровской, в районе дома 90. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Kia Optima не справился с управлением и врезался в столб с линиями электропередач.К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Есть вероятность, что авария произошла в результате превышения скорости.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри человека пострадали в массовом ДТП на трассе под Ростовом.Один из водителей был в нетрезвом состоянии.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!