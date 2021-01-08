Городские власти прокомментировали появившуюся в сети информацию об отпуске трех килограммов сахара в одни руки.Напомним, что ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в одном из городских супермаркетов в одни руки отпускают не более трех килограммов сахара, стоимость которого за килограмм составляла 46 рублей.В ростовской администрации опровергли эту информацию. Как пояснил директор самого магазина, такие меры были приняты для того, чтобы дешевый сахар большими партиями не скупали перекупщики и не реализовывали его потом по завышенным ценам.- Управление торговли решило не ограничиваться одним объектом и провело проверки в ряде магазинов. Везде реализация сахара в розницу производится без ограничений, - сообщили в пресс-службе городской администрации.Таким образом, можно сказать, что это была одноразовая акция, которую правильнее будет назвать даже частной инициативой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРост цен на продукты питания в Ростове-на-Дону: как бороться, рассказали власти.Глава Департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова сообщила, сколько к Новому году будут стоит товары первой необходимости.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!