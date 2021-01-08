В Ростовской области случилась авария с участием двух иномарок.Инцидент произошел в четверг, 7 января, в городе Таганроге в Итальянском переулке в районе дома № 7 около половины третьего дня. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Volvo резко перестроился с одной полосы на другую, не убедившись в безопасности совершаемого маневра и врезался в элитную машину марки Infinity под управлением 49-летнего шофера.К счастью, в аварии никто не пострадал и медицинская помощь никому не понадобилась.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПревысивший скорость водитель влетел в столб в донской столице.Водитель не справился с управлением.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!