В Ростовской области случилась авария с участием отечественного автомобиля и иномарки.Инцидент произошел в четверг, 7 января, в городе Новочеркасске на Харьковском шоссе в районе дома №48 около половины второго дня. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля УАЗ не соблюдал положенный скоростной режим и врезался в Opel Astra под управлением 66-летнего шофера.В результате сильного удара отечественная машина вылетела с дороги и врезалась в забор, который являлся ограждением проезжей части. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал и медицинская помощь никому не потребовалась.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Таганроге шведское авто протаранило элитную иномарку.К счастью, в аварии никто не пострадал.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!