Сегодня, 9 января, в МЧС по Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным ведомства, в ближайшие часы в донской столице ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Все это связано с падением температуры воздуха.Специалисты сослались на данные ростовского гидрометцентра. Синоптики просчитали, что в обеденное время может пойти мокрый снег с дождем. На фоне мороза это приведет к образованию ледяной корки на деревьях и проводах линий электропередач.Как известно, подобное налипание осадков грозит сбоями в подаче электропитания и обрушениями льда на припаркованные автомобили. В опасности не только транспорт, но и пешеходы. При прогулках по улицам следует быть внимательными.Пик образования наледи придется на утро 10 января, когда температура воздуха упадет до 1 градуса мороза. Весь следующий день будет держаться сухая и холодная погода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове после дождя размыло дороги: где опасные ямыНа западном несколько водителей уже «попали» на ремонт покрышек (подробнее)