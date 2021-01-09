В Ростове-на-Дону произошел инцидент, типичный для новогодних праздников: неизвестные попытались украсть решетку ливневой канализации. Все случилось на Северном, вблизи парка Дружбы. Как сообщили местные жители, группа \\"предприимчивых\\" людей пыталась похитить ограждение среди белого дня.Неизвестные стали вытаскивать металлическое ограждение из ливневой канализации на пересечении бульвара Комарова и проспекта Космонавтов. Спустя несколько минут слаженных действий им все-таки удалось выдрать конструкцию. Сразу после этого они приступили к эвакуации с места преступления. Вот только скрыться им не дали местные жители.- В свое оправдание эти персонажи уговаривали их отпустить, так как от продажи ливневых решеток зависел их похмельный синдром, - отметили очевидцы в социальных сетяхСтало понятно, куда пошли бы деньги, полученные в пункте приема металлолома за тяжелую решетку. Такое положение дел не устроило местных жителей. Они настаивали на том, чтобы налетчики поставили конструкцию на место. Однако воришки отказались. Вступать с ними в драку никто не хотел, поэтому пьяниц отпустили.Теперь решетка лежит рядом с тротуаром, канализационный слив не огражден. Люди поняли, что это может быть опасно для прохожих и обратились к коммунальные службы за помощью.- В ливневки могут попасть дети, животные, могут получить повреждения автомобили, - добавили очевидцы на странице городского паблика.Так или иначе, но решетки ливневок, люки и прочие металлические предметы, установленные в городе, всегда привлекали внимание любителей легких денег. Люди и по сей день воруют их, забывая, что это является преступлением. Если добыча весит несколько десятков килограммов, за нее можно выручить пару тысяч рублей. Чтобы поправить финансовое положение этого недостаточно, но хватит больным алкоголизмом справиться с утренним похмельем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Экстремальные изменения погоды ждут ростовчан в последние дни новогодних праздниковНа дорогах и тротуарах образуется наледь (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!