Сегодня стало известно, что в Ростове-на-Дону скончался профессор Александр Михельсон. Заслуженный врач России, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Ростовского государственного медицинского университета ушел из жизни на 69 году жизни.На сайте ВУЗа сказано, что он посвятил медицине почти 40 лет. За многолетний добросовестный труд по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи Михельсону в 2018 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».Самым дорогим для Александра Феликсовича всегда была любимая семья, которой он отдавал все тепло своей души. У профессора остались два сына, которые продолжают семейную династию. Они работают врачами, акушерами-гинекологами.Знаменитый ростовский певец Марк Котляр посвятил врачу пост в социальных сетях. Солист написал, что Михельсон был другом его отца и принимал участие в рождении его детей.- Он любил, когда ему дарили фото деток. А сколько жизней он спас, включая жизни моей мамы и жены! Память о нем такая же светлая, как его жизнь и дела, - написал Котляр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников: полезные советы и рекомендацииСпециалисты считают, что приступать к трудовым обязанностям нужно постепенно (подробнее)