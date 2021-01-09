Каждый день в Ростовской области в результате заражений коронавирусом умирают десятки пациентов. За последние сутки жертвами инфекции стали 19 человек. Среди них люди среднего и старшего возрастов. Всего же, по данным регионального правительства, за все время пандемии скончались более двух тысяч жителей.Среди новых заболевших за последние сутки почти четверть в процентном соотношении - это люди молодого возраста. 18,5 процентов - от 66 до 79 лет. Большинство, а именно 51,6 процент приходится на жителей среднего возраста.За минувшие 24 часа скончались 19 человек. Это восемь женщин в возрасте от 50 до 92 лет, а также 11 мужчин – от 54 до 99 лет. Буквально у каждого врачи диагностировали заболевания в хронической форме. Именно это и могло спровоцировать осложнения, которые закончились трагедиями.Таким образом, за время пандемии на Дону из-за коронавируса умерли 2199 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкстремальные изменения погоды ждут ростовчан в последние дни новогодних праздниковНа дорогах и тротуарах образуется наледь (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!