Накануне, 8 января, на трассе в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали сразу четыре человека. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось днем на федеральной автостраде М-4 «Дон» в Красносулинском районе.По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем внедорожника двигался по трассе. Впереди него ехала другая иномарка. В какой-то момент она резко затормозила. Мужчина на джипе не соблюдал безопасную дистанцию, что спровоцировало столкновение.Удар был очень сильный. Приехавшие на место врачи доставили в больницу пассажиров внедорожника: 17-летнюю девушку и 16-летнего парня. Остальным не потребовалась госпитализация. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовские врачи спасли батайчанина, которому петарда попала в глазМужчина всегда сам запускал фейерверки, но в этом году решил этого не делать (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!