Сегодня в социальных сетях жители Ростова-на-Дону возмутились ценами на всем привычный товар – огурцы. Стоимость на самые востребованные овощи оказалась запредельно высокой. По крайней мере, на Центральном рынке продавцы запросили 500 рублей за килограмм.Возмущенная девушка на странице городского паблика опубликовала фотографию с соответствующим товаром, который, по ее мнению, продают по завышенной цене.- Совсем уже обнаглели! Несколько сотен рублей за килограмм! – сообщила ростовчанка.Вот только далеко не все в комментариях разделили ее возмущение. Многие написали, что это нормальная стоимость для огурцов в зимний период. По словам некоторых пользователей, это можно объяснить высоким спросом на овощи, которые сейчас можно выращивать только в теплицах.Другие наоборот сообщили, что в Ростове можно найти огурцы и по 150 рублей. Вот только не уточнили, где именно. Так или иначе, но с ценами на продукты в области действительно происходят \\"мистические\\" вещи. Сначала на несколько десятков рублей подорожал сахар, затем растительное масло. В конечно итоге поползли слухи, что в некоторых магазинах в одни руки продают не более трех килограмм сахара. В городской мэрии опровергли эту информацию.АЛЛОДавайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!