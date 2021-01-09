Сегодня главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин высказался о слухах вокруг его бывшего футболиста Эльдора Шомуродова. Инсайдеры стали говорит, что 25-летним игроком заинтересовались в одном из главных клубов Италии.Сейчас Шомуродов играет за «Дженоа». Он перешел осенью 2020 года. «Ростов» получил за него 7,5 миллионов евро. Он уже успел показать себя на поле, забив два гола.Теперь появились слухи, что им интересуется «Ювентус», который на данный момент идет пятым в турнирной таблице итальянской серии «А». Валерий Карпин высказался об этом:- Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться — в лес не ходить, - привели слова тренера на страницах донского клуба в социальных сетях.Отметим, что за \\"Ювентус\\" играет легендарный футболист Криштиану Роналду. Если трансфер состоится бывший воспитанник \\"Ростова\\" станет партнером настоящего спортивного гения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников: полезные советы и рекомендацииСпециалисты считают, что приступать к трудовым обязанностям нужно постепенно (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!