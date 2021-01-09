В Ростове-на-Дону разместили необычное объявление: людям требуется человек, который бы помогал их ребенку выполнять домашнее задание. За это предполагается финансовое вознаграждение. Вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений.Предполагается, что контролер-помощник будет приезжать к ребенку домой. Адрес указан на улице Вятской, что в Северном районе города. Оплата – 200 рублей в час.Также известно, что помогать с домашним заданием необходимо по русскому языку и математике. Ребенок, которому требуется гувернер, учится в 5 классе. Мы попытались связаться с человеком, который разместил объявление, но никто не поднял трубку.Между тем, за несколько часов, что вакансия висит на сайте, ее успели посмотреть почти 500 человек. Скорее всего, многие посчитали это легким заработком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников: полезные советы и рекомендацииСпециалисты считают, что приступать к трудовым обязанностям нужно постепенно (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!