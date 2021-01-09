Накануне, 8 января, в Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 18-летней парень. По данным регионального ГИБДД, все случилось на перекрестке двух оживленных дорог.Как сообщили в дорожном ведомстве, 30-летний водитель за рулем \\"Рено\\" двигался по улице. Приближаясь к кольцу, он заметил, как по нему уже ехал другой мужчина и тоже на иномарке. Внутри находился 18-летний пассажир. Уступать дорогу водитель \\"Рено\\" не планировал. В результате произошло столкновение.Удар был такой силы, что автомобили отбросило друг от друга в разные стороны. Водители отделались легкими ушибами, а вот юный пассажир обратился за помощью к врачам, которые поспели на место ДТП. В итоге его доставили в городскую БСМП. Медики диагностировали у парня различные травмы.Напомним, что в ближайшие часы погода в Ростовской области резко ухудшится. Может пойти снег с дождем, на дорогах образуется наледь из-за резкого снижение температуры.