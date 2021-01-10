Неравнодушный житель Ростова-на-Дону создал инициативу, в которой описал все проблемы вокруг многочисленных пивных магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов. Павел Кононенко считает, что подобные ларьки – бич нашего города. Текст с аргументацией появился на сайте «Активный ростовчанин».По мнению ростовчанина, пивные магазины, расположенные почти в каждом жилом доме, провоцируют нарушения закона. Он считает, что некоторые сотрудники продают алкогольные напитки несовершеннолетним. Кроме того, немаловажная проблема – реклама вредной продукции на фасадах зданий. Действительно баннеры, висящие вблизи подобных магазинов, можно увидеть почти на каждом многоквартирном доме, по крайней мере у оживленных дорог. В конечном итоге, как считает Кононенко, изобилие пивных магазинов подрывает одну из главных ценностей, что есть в любом государстве – здоровье жителей.- Происходит общее спаивание населения. Эти ларьки также становятся точками притяжения всех любителей выпить на районе. На входах в пивные постоянно происходят какие-то пьяные баталии, крики, выяснения отношений. Это естественный процесс, - отметил Павел.Однако бороться с этим, по его словам - непростая задача. Все дело в интересах крупных игроков бизнеса, которые, по его мнению, спекулируют разговорами об ущемлении прав мелкого предпринимательства, когда речь заходит о ликвидации пивных магазинов.- Но неужели желание наживы должно отравлять жизнь обычным людям? – задается вопросом ростовчанин.Так или иначе, он привел в пример опыт столицы нашего отечества. Якобы в Москве и других крупных города власти разобрались с пивными точками, расположенными в жилых домах. По его мнению, подобное может произойти и в Ростове-на-Дону. Только для этого необходимо создать общественное мнение, сформировать общий, гражданский запрос.На данный момент за инициативу проголосовали 200 человек. \\"Против\\" оказались 19 пользователей. Чтобы предложение о ликвидации пивных в жилых домах рассмотрели городские власти, необходимо набрать 500 одобрительных отметок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников: полезные советы и рекомендацииСпециалисты считают, что приступать к трудовым обязанностям нужно постепенно (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!