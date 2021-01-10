В Ростовской области произошло ДТП, виновником которого стал начинающий водитель. 18-летний парень получил права несколько месяцев назад, но уже почувствовал ложную уверенность в управлении автомобилем. К чему это привело теперь можно понять, взглянув на искореженный метал, который раньше считался машиной.Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, все случилось накануне, 9 января, в хуторе Красновка. Примерно в 20:00 18-летний парень за рулем автомобиля «Иж» двигался по улице Профильной. В салоне находился его несовершеннолетний знакомый.Набрав высокую скорость, водитель попытался войти в поворот, но не справился с управлением. На скользкой дороге машину вынесло на обочину, где она встретилась с опорой линий электропередач. Однако прочная конструкция не остановила автомобиль. По инерции его понесло дальше, на пути оказался забор жилого дома. Неуправляемый транспорт протаранил ограждение, его остановил только фасада сельского магазинчика.Все это произошло за считанные секунды. От сильнейших ударов транспорт стал больше похож на груду металлолома. Бесконечные вмятины и раскиданные по округе детали ставят под сомнения возможность вернуть машину в рабочее состояние.Кто-то из очевидцев аварии вызвал на место экстренные службы. Вскоре прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Медики забрали 18-летнего парня и его пассажира в больницу, где диагностировали у обоих травмы различной степени тяжести. Однако, глядя на повреждения автомобиля, можно с уверенностью сказать, что ребятам повезло остаться в живых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоножовщина в супермаркете: в Ростове неизвестный чуть не убил двух человекВо время борьбы он случайно всадил лезвие себе в живот (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!