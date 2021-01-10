10 января в Ростовской области власти отчитались о ситуации вокруг коронавируса. За последние сутки выявили еще 389 случаев заражения. Всего же заболели уже свыше 55 тысяч жителей. Среди новых зараженных есть как люди старшего поколения, так и совсем молодые.Почти половина, а именно 43 процента, приходится на пациентов от 46 до 65 лет. Больше 28 процентов - это относительно молодые жители до 45 лет. Меньше всего заболевших среди детей и пенсионеров - по 5,6 процентов. В особой зоне риска продолжают оставаться люди в возрасте от 66 до 79 лет, которых только за последние сутки заболело свыше 17 процентов от общего числа.Скончались еще девять человек. Почти все старше 55 лет. Таким образом, за весь период жертвами инфекции в области стали 2208 пациентов. Как правило, умершие страдали хроническими заболеваниями. Врачи не раз говорили, что этот фактор может усугубить течение болезни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 января: скончались еще девять человекКоличество зараженных продолжает расти (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!