Накануне в Ростовской области на одном из кораблей, плывущих по Дону, произошел инцидент, который чуть не закончился трагедией. Один из членов экипажа сухогруза потерял сознание и упал с огромной высоты. Что послужило причиной этого, удалось выяснить только когда на место прибыли спасатели.Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, все произошло вчера, 9 января. В диспетчерскую поступило сообщение о том, что на корабле «Петротранс» боцман упал в трюм. К судну сразу направилась спасательная группа.По прибытию спасатели увидели, что на дне сухогруза лежит 36-летний матрос. Удар был такой силы, что боцман получил множественные травмы.- Диагностировали переломы различной тяжести и сотрясение головного мозга, — добавили в ведомстве.Боцмана подняли наверх с помощью специального троса с носилками.Спасатели помогли доставить моряка в больницу. Лечение и восстановление займут несколько месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШахтинка стала победительницей престижного фотоконкурса Weather Photographer of the YearЕе признали лучшим погодным фотографом в юношеской категории (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!